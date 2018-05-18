أرتيتا يوافق على قيادة آرسنال

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلي أن الإسباني أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وافق على تدريب فريقه السابق أرسنال.





ذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال في الموسم الجديد، لخلافة آرسين فينجر بعد إعلان رحيله عن الجانرز بعد 22 عاماً.





وأضافت الصحيفة، أن أرتيتا وافق على تدريب أرسنال ولكنه حتي الآن لم يوقع على أي عقود رسمية مع إدارة النادي، إلا إنه وافق على تدريب الفريق.





وتابعت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة من إدارة النادي.



