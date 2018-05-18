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"التعليم" توضح تفاصيل تغيير موعد الامتحان العملي للدبلومات الفنية

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:47 م
التعليم توضح تفاصيل تغيير موعد الامتحان العملي للدبلومات الفنية
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 

صرح  الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه ردًا على ما نشر بشأن الامتحانات العملية بالدبلومات الفنية، فقد أكد الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني على أن الامتحانات العملية لا يوجد بها سرية، وترتيب دخول الطلاب للامتحانات العملية يمكن تغييره وتعديله، وذلك لأن هناك طلاب يتغيبون عن موعدهم فيتم امتحانهم في يوم آخر، وهناك طلاب يذهبون لأداء الامتحان في يوم قبل يوم امتحانهم.

كما أشار الجيوشي إلى أن عدد الأماكن المتاحة لأداء الاختبار العملي يسمح بالتعديل به حسب حضور الطلاب لأداء الامتحان، وعليه فإنه لا توجد مشكلة على الإطلاق، فالامتحانات العملية ليست سرية، وإنما هي مجموعة تجارب ومهارات عملية معروفة مسبقًا، والامتحان يقيس مدي مهارة الطالب وكفاءة أدائه لها، وهذا هو المطلوب، علمًا بأنه يتم تقدير الطلاب على هذا الأساس، وبناء عليه لا توجد أي مخالفة في موعد أداء الطالب للاختبار العملي.

المزيد عن: الدكتور أحمد الجيوشي التربية والتعليم والتعليم الفني الامتحانات العملية الامتحان الإعلامي أحمد خيري استقبال الامتحانات
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