أسبوع رئاسي مكثف لـ"السيسي".. جلسة محاكاة الاتحاد الإفريقي.. والتواصل مع الشباب بالمؤتمر الوطني الخامس

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المستويات، سواء الأنشطة الداخلية أو العلاقات والمباحثات الخارجية، حيث بدأ أسبوعه، باجتماع مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري الاتصالات والتعليم، فضلًا عن حضور جلسة محاكاة الاتحاد الإفريقي، ناهيك عن افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للشباب.

السبت.. اجتماع بشريف إسماعيل

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسبوعه المنصرم، باجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلًا عن اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

الأحد.. جلسة محاكاة الاتحاد الإفريقي

كما شهد الرئيس، يوم الأحد المنصرم، التوصيات النهائية لجلسة نموذج محاكاة الدورة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي الذي عقدته اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تحت عنوان "كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشباب الأفريقي وتعزيز مشاركتهم المجتمعية"، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس في منتدى شباب العالم بتفعيل الحوار بين الشباب العربى والأفريقي.

وأشاد الرئيس السيسي، بنموذج محاكاة الدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن الشباب قادرعلى تغيير الواقع الحالي، مضيفًا أن تحديات البطالة والتعليم والزواج المبكر للفتيات والأفكار المتطرفة والهجرة غير الشرعية للشباب الذي يبحث عن عمل، جميعها تتحدث عن حالة واحدة تواجه جميع الدول الإفريقية.

الإثنين.. استقبال وزراء الشباب والرياضة العرب

واستقبل الرئيس، وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد على أهمية دور وزارات الشباب والرياضة العربية في المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والأهمية القصوى لقطاع الشباب في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأكد "السيسي"، على أهمية صياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات ليتم تحصين عقول الشباب العربي ضد الفكر المتطرف، وعدم ترك الفرصة لملء أي فراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، منوهًا إلى الإمكانيات التي تزخر بها وزارات الشباب والتي تضم مراكز ودور شباب متعددة، منها ما يقرب من 4250 مركزًا شبابيًا في مصر.

الثلاثاء.. استقبال نائب رئيس شركات "بولي الصينية"

واستمرارًا لنشاط "السيسي"، المكثف خلال الأسبوع المنصرم، استقبل "وانج لين" نائب رئيس مجموعة شركات "بولى الدولية الصينية والمتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع مجموعة بولى الصينية الدولية في عدد من المجالات، ومنها تصنيع سيارات الركاب الكهربائية بمصر وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن الكهربائي للسيارات وإنشاء مصنع لإطارات السيارات، فضلًا عن المشاركة بمشروعات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بمصر.

الأربعاء.. المؤتمر الوطني الخامس للشباب

كما افتتح الرئيس، المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بكلمة موجزة عن المؤتمر الذي يأتي في نهاية الفترة الرئاسية الأولى، مشيرًا إلى أنه سيتحدث مع الشباب ويرد على كل الأسئلة.

وأِشار "السيسي"، إلى أنه يعتبر الدورة الخامسة التي عقدت يوم الأربعاء، آخر مؤتمر للشباب ضمن الفترة الرئاسية الأولى، وليس أول مؤتمر للشباب في الفترة الرئاسية الثانية.

وأضاف الرئيس في كلمته: "اسمحوا لي نفتتح المؤتمر ونستمع ونتحاور مع بعضنا البعض من أجل مصر، فيه كلام كتير محتاجين نتكلم فيه مع بعضنا، وكلام كتير نسمعه من بعضنا، ونحاول نستكمل ونبنى بلد صحيح، وما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية عبارة عن خطوة على الطريق".





كما أصدر "السيسي"، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 332 محبوسًا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.

الخميس.. اتصال الملك عبد الله الثاني

كما تلقى الرئيس، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تناول ملفات العلاقات المشتركة وعددًا من الأوضاع بالمنطقة.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الملك عبد الله الثانى قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم، ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا للمملكة الأردنية كل التوفيق والازدهار.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الاتصال تناول عددا من القضايا الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات، وعلى رأسها الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، إذ اتفق الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بهدف التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يُساهم فى استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

الجمعة.. فتح معبر رفح

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة.

وكتب الرئيس، عبر صفحته على موقع "فيس بوك":" أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضمانًا لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزه #تحيا_مصر".