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مصرفي: تثبيت سعر الفائدة لمواجهة التضخم

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:46 م
مصرفي: تثبيت سعر الفائدة لمواجهة التضخم
وائل عنبة - محلل مالي مصرفي
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علّق المحلل المالي المصرفي، وائل عنبة، على توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على شريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار، قائلاً: «هذه المراجعة الثالثة للصندوق، وأنَّ إجمالي التي حصلت عليه الحكومة المصرية 8 مليار دولار، وأنَّ ما تبقى من القرض حوالي 4 مليار دولار من المنتظر أن نحصل عليهم على دفعتين».

وأضاف «عنبة»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنَّ الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رُغم قسوته على المواطن ولكن الحكومة مُستمرة في التنفيذ، لكن هناك إجراءات ستتم مع الموازنة الجديدة  في أول شهر 7، متمثلة في رفع أسعار الطاقة سواء البنزين أو الكهرباء لتِقليل الدعم، وأنَّ الهدف الرئيسي من الدعم هو أن يصل إلى رقم صفر من عامين منذ هذه  اللحظة، لافتًا إلى أنَّ تثبيت سعر الفائدة بالمركزي المصري لمواجهة التضخم.

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