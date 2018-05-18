ديوكوفيتش يبلغ ربع نهائي روما
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:45 م
وكالات
أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالإسباني ألبرت راموس من بطولة روما للأساتذة ذات الألف نقطة ليبلغ الدور ربع النهائي.
واحتاج ديوكوفيتش ساعة و28 دقيقة للفوز بنتيجة 6-1 و7-5 ليصعد لأول مرة للدور ربع النهائي بإحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.
ويواجه نولي في الدور ربع النهائي الياباني كي نيشيكوري الذي أطاح الخميس بالألماني فليب كولشرايبر بنتيجة 6-1 و6-2.
واحتاج ديوكوفيتش ساعة و28 دقيقة للفوز بنتيجة 6-1 و7-5 ليصعد لأول مرة للدور ربع النهائي بإحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.
ويواجه نولي في الدور ربع النهائي الياباني كي نيشيكوري الذي أطاح الخميس بالألماني فليب كولشرايبر بنتيجة 6-1 و6-2.