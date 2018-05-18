شاهد.. داعية إسلامي يبكي على الهواء.. والسبب





وبكى إسلام رضوان الداعية الإسلامي، خلال برنامجه "فتاوى" والمذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الجمعة: "لما تبكي الأم عشان خاطر بنتها ونفسها تشوفها وتكلمها، فمش من حق البنت تعمل كدا".





وأضاف أن النبي قال: "لا يدخل الجنة قاطع رحم"، كما أن النبي وصانا على الأم.

قالت متصلة تدعى سمية، إن ابنتها تقاطعها منذ 3 سنوات دون أي سبب، مضيفه: "نفسي أشوفها ومش عايزة أي حاجة تاني، وأنا خايفة عليها من غضبي".