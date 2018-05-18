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شاهد.. داعية إسلامي يبكي على الهواء.. والسبب

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:38 م
شاهد.. داعية إسلامي يبكي على الهواء.. والسبب
إسلام رضوان
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قالت متصلة تدعى سمية، إن ابنتها تقاطعها منذ 3 سنوات دون أي سبب، مضيفه: "نفسي أشوفها ومش عايزة أي حاجة تاني، وأنا خايفة عليها من غضبي".

وبكى إسلام رضوان الداعية الإسلامي، خلال برنامجه "فتاوى" والمذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الجمعة: "لما تبكي الأم عشان خاطر بنتها ونفسها تشوفها وتكلمها، فمش من حق البنت تعمل كدا".

وأضاف أن النبي قال: "لا يدخل الجنة قاطع رحم"، كما أن النبي وصانا على الأم.
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