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"أمن الفيوم" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بـ"سنهور القبلية"

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:42 م
أمن الفيوم ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بـسنهور القبلية
مديرية أمن الفيوم - صورة أرشيفية
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ريهام على
 
عقدت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي شحاته والأدعم بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم.

وكانت قد نشبت مشاجرة بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم، بين كلا من طرف أول عائلة "ش.خ.أ.ع" عاطل، ومقيم بذات الناحية، وطرف ثاني عائلة الأدعم "ي.م.أ" عامل، و"ع.ش.ع" بسبب خلافات على الجيرة ونتج عنها وفاة الطرف الثاني، وتم ضبط الطرف الأول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5129 لسنة 2016 إداري مركز شرطة سنورس.

وحرصا من وزارة الداخلية على إنهاء الخصومات الثأرية بين المواطنين، أمر اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، بتكليف لجنة المصالحات بالمركز، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، ورجال الدين، وكبار العائلات، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية، لإجراء الصلح بين الطرفين، وتم تحديد جلسة صلح بين العائلتين.

وعقدت الجلسة بحضور قيادات من مديرية أمن الفيوم، (نظامية وبحثية  بقاعة المناسبات بنادى المعلمين ببندر سنورس وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأكثر من 200 مواطن من أهالى العائلتين واهالى القرية وسط تأمين مكثف من قبل مرمز شرطة سنورس، ودفع "ح.ر.ش" من عائلة الأول الدية إلى "م.ع.س" من عائلة الطرف الثاني، وتعهد الطرفان على نبذ العنف والخلافات وتم التصالح والتراضي فيما بينهم.
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