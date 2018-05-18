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"تعليم قنا" ينهي استعداداته لبدء امتحانات الدبلومات الفنية

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:41 م
تعليم قنا ينهي استعداداته لبدء امتحانات الدبلومات الفنية
استعدادات امتحانات الدبلومات بقنا
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بسام عبدالحميد
 
أعلن صبري خالد، وكيل التربية والتعليم بمحافظة قنا، إنهاء المديرية أستعداداتها لبدء أمتحانات الدبلومات الفنية غدًا السبت.

كما تم التنسيق الخاص بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية الموجودة بالمديرية والفرعية الموجودة بكل إدارة تعليمية.

ووجه وكيل التعليم بقنا، كافة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان ومديري التعليم الفني ورئيس مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة ومدير إدارة أمن المديرية ومشرف عام الاستراحات ومسؤول المخازن وإدارة المتابعه والشؤون القانونية بمراعاة القواعد والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل باللجان، والالتزام بالجدية في سير الامتحان دون إرهاب والعمل على انضباط اللجان وتوفير المناخ المناسب والتصدي لمحاولات الغش.

وأكد أهمية التأكد من وصول أوراق الإجابة بأرقام استماراتها وبالأعداد الكافية وأنها سليمة وصحيحة وضرورة فرزها بوقت كافي قبل تسليمها للطلاب، وتم الإشارة إلى أهمية إعلان جدول الامتحان بمكان ظاهر بكل لجنة.

وأضاف أن المديرية جهزت مقار لجان الامتحانات، حيث تم توفير المياه والكهرباء والمراوح ومبردات المياه والمقاعد المناسبة والكافيهات، وكل ما يضمن راحة الطلاب والمنتدبين للجان، وتم تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحانات وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.
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