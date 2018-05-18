ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رقم قياسي جديد.. تيسلا X تسحب طائرة "بوينغ 787-9" (فيديو)

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:36 م
رقم قياسي جديد.. تيسلا X تسحب طائرة بوينغ 787-9 (فيديو)
تيسلا X تسحب طائرة بوينغ 787-9
طباعة
 
تستمر السيارات الكهربائية بإبهارنا يوما بعد يوم بقوتها و جدراتها الجبارة التي نراها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت تيسلا موديل X رقم قياسي جديد لها بجرها لطائرة بوينغ 787-9.

حيث تمتلك موديل X محركات كهربائية تولد عزم مذهل يصل الى 9500 نيوتن-متر من عزم الدوران والتي جعلتها قادرة على أن تجر طائرة تزن حوالي 130 طم. لتسجل موديل X أضخم وزن يتم جره من قبل سيارة كهربائية إنتاجية حتى مسافة 300م.

المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات رقم قياسي تيسلا X تيسلا بوينغ 787 9 السيارات اكس اخبار السيارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 5:20:31 PM