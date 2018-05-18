رقم قياسي جديد.. تيسلا X تسحب طائرة "بوينغ 787-9" (فيديو)

تستمر السيارات الكهربائية بإبهارنا يوما بعد يوم بقوتها و جدراتها الجبارة التي نراها خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سجلت تيسلا موديل X رقم قياسي جديد لها بجرها لطائرة بوينغ 787-9.





حيث تمتلك موديل X محركات كهربائية تولد عزم مذهل يصل الى 9500 نيوتن-متر من عزم الدوران والتي جعلتها قادرة على أن تجر طائرة تزن حوالي 130 طم. لتسجل موديل X أضخم وزن يتم جره من قبل سيارة كهربائية إنتاجية حتى مسافة 300م.



