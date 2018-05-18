رد فعل جنوني لعروس مصرية بعد قبلة لبنانية لزوجها (فيديو)





أبدت عروس مصرية رد فعل غريب، حيث انهارت عروس مصرية بعد أن قبلت فتاة لبنانية زوجها في برنامج المقالب "شفط دهون" المذاع على قناة "النهار".ظهرت الزوجة الذي مضى على زواجها أسبوعان فقط، داخل عيادة برفقة زوجها، وفجأة جاءت فتاة لبنانية وراحت تنظر للأخير ثم ادعت أنها قبلته على عنقه، مما أثار غضب الزوجة واعتدت عليها بالضرب المبرح، وعندما اكتشف أنه مقلب دخلت في نوبة بكاء هستيرية.