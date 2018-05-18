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عاجل.. الزمالك يحسم مصير محمد إبراهيم

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:37 م
عاجل.. الزمالك يحسم مصير محمد إبراهيم
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الفجر الرياضي
 

أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، أن أزمة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق قد انتهت بشكل نهائى بعد انتهاء الخلاف الذى نشب بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادى مؤخرا .

 

وكشف المصدر، عن موقف نجم الزمالك في الفترة المقبلة قائلا:" محمد إبراهيم صاحب الحق الأصيل فى تحديد مصيره النهائى بنادى الزمالك سواء بالرحيل أو الاستمرار مع التأكيد على الترحيب ببقائه فى الموسم المقبل وعدم وجود نية لوجوده ضمن قائمة الراحلين ليكون القرار النهائى فى يد اللاعب وذلك بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع مرتضى منصور .

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