وصول 1576 بطاقة تموينية لتوزيعها على المستفيدين منها بالأقصر (صور)

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصول عدد من بطاقات التموين، التي يجرى فحصها لتسليمها لمكاتب التموين لتوزيعها على الأهالي.



وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن إجمالي البطاقات التي وصلت يبغ عددها 1576 بطاقة تموين، ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وإصدار جديد.



جدير بالذكر أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب وجود صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، وصورة بطاقة التموين الموجود بها، وقسيمة الزواج، وإيصال كهرباء حديث، وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقاري، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، وصورة بطاقة التموين الموجودة بها، ورقم هاتف صاحب البطاقة، أو أي من أفراد أسرته، وشهادات ميلاد الأبناء، أما الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هي صورة بطاقة الرقم القومي، وحوالة بريدية بمبلغ 20 جنيها، ورقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة، وإيصال كهرباء حديث.

