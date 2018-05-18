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إقالة مدرب رمضان صبحي بعد الهبوط لـ "الشامبيونشيب"

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:36 م
إقالة مدرب رمضان صبحي بعد الهبوط لـ الشامبيونشيب
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي، إقالة مديره الفني، بول لامبرت في بيان رسمي، بعدما ودع الفريق البريميرليج، وهبط للمشاركة في الشامبيونشيب.

 

وأكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه بالإنترنت منذ قليل، أن لامبرت الذي تولي مهمة النادي في شهر يناير الماضي، رحل عن الفريق بشكل رسمي.

 

ويلعب في صفوف الفريق الدولي المصري رمضان صبحي، الذي لم يشارك كثيرًا مع الفريق تحت قيادة بول لامبرت.

 

 وكتب ستوك سيتي في بيانه الذي نشره :" النادي يوجه رسالة شكر للمدير الفني بول لامبرت على عمله مع الفريق مدة 4 أشهر ونتمني له التوفيق في المستقبل".

 

وأضاف النادي في بيانه، أن الإدارة تدرس تعيين بديل مناسب للفريق في أقرب وقت ممكن، من أجل التخطيط للعودة مرة أخري للبريميرليج.

 

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