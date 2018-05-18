توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية بمصر الأربعاء المقبل

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية اليوم الجمعة، أن مصر وروسيا ستوقعان اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر يوم الأربعاء المقبل 23 مايو، وذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة المقرر عقدها في موسكو، بحسب ماقالته وكالة أنباء الشرق الأوسط.





وبحسب بيان لوزارة التجارة الروسية في بيان، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة، إنه "من النتائج الهامة للاجتماع الحادي عشر للجنة تتمثل في التوقيع على اتفاقية حكومية حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، والتي ستصبح معلما تاريخيا في سياق تطور العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر.





من المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى تنشيط ترويج منتجات التكنولوجيا العالية الروسية في الأسواق الجديدة الضخمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية".





وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية، بعد مفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية، وسيتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.





وكان ، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، 5.2 مليون متر مربع شرق بورسعيد متداخلة مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ، وإقرار الإطار العام لها بين المطورين المصري والروسي، بحسب ماقاله طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، في مارس.





وأوضح أن حجم الاستثمار المبدئي للبنية التحتية 190 مليون دولار وحجم الاستثمارات المتوقعة 7 مليارات دولار وتستوعب 35 ألف فرصة عمل.