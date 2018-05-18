جريمة عنصرية.. شاب يشوه فتاة "أمريكية" لعلاقتها بإفريقي!

شوه شاب أمريكي فتاة تدعى ألما بونس (18 عامًا) من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بمادة حارقة، أثناء عودتها من عملها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المجرم كان ينتظر بونس بالقرب من منزلها للقيام بفعلته البشعة، حيث كانت في طريق عودتها من العمل.

وقالت بونس إنها بعدما رمي عليها هذه المادة ركضت فورًا إلى المسبح حتى تهدئ الحروق التي أصيبت بها في عنقها وصدرها، ولكن دون فائدة.