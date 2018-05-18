الفجر" تنشر أسماء الأعضاء الجدد لسكرتارية المجمع المقدس
الجمعة 18/مايو/2018 - 03:13 م
إيريني صفوت
عين البابا تواضروس، أعضاء لجنة السكرتارية للمجمع المقدس، وهم الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا جبرييل، أسقف النمسا والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل.
وترأس البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وأجريت، خلال الاجتماع، انتخابات سكرتارية المجمع، بعد انتهاء مدتهم القانونية، وهم: الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، والسكرتير العام، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والأنبا يوسف، أسقف جنوبى الولايات المتحدة، السكرتارية المساعدون، وسيتم إقرار حركة التغييرات فى عدد من المناصب الإدارية بالكنيسة، مثل مقررى اللجان العامة للمجمع، ورؤساء المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية.
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