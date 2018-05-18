الفجر" تنشر أسماء الأعضاء الجدد لسكرتارية المجمع المقدس

عين البابا تواضروس، أعضاء لجنة السكرتارية للمجمع المقدس، وهم الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا جبرييل، أسقف النمسا والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل.





وترأس البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي للمجمع المقدس، بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



