ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استبعاد وزير الرياضة الروسي من الحكومة قبل المونديال

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:59 م
استبعاد وزير الرياضة الروسي من الحكومة قبل المونديال
فيتالي موتكو
طباعة
وكالات
 
استبعد فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي من الملف الرياضي في الحكومة الروسية الجديدة بعد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد قبل استضافة كأس العالم 2018.

ووجهت إلى موتكو في فضيحة برنامج التنشط الممنهج برعاية الدولة في روسيا، حيث ورد اسمه في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين حول فضيحة التنشط، وتم منعه في يسمبر الماضي مدى الحياة من حضور الأولمبياد بموجب قرار من اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية الاشتباه بضلوعه في الفضيحة.


المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم فيتالي موتكو روسيا بوتين الحكومة الروسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 3:20:02 PM