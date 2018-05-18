استبعاد وزير الرياضة الروسي من الحكومة قبل المونديال

استبعد فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي من الملف الرياضي في الحكومة الروسية الجديدة بعد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد قبل استضافة كأس العالم 2018.





ووجهت إلى موتكو في فضيحة برنامج التنشط الممنهج برعاية الدولة في روسيا، حيث ورد اسمه في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين حول فضيحة التنشط، وتم منعه في يسمبر الماضي مدى الحياة من حضور الأولمبياد بموجب قرار من اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية الاشتباه بضلوعه في الفضيحة.







