خبير محليات يقترح إنشاء وزارة للتنمية البشرية لتطوير قدرات الشباب

اقترح الدكتور أسامة عبد المنعم، خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة "يا أبناء مصر اتحدوا"، إنشاء وزارة للتنمية البشرية لتنمية قدرات ومهارات الشباب وتغيير ثقافة الشباب تجاه العمل على أن يتم إختيار أحد الخبراء الشباب لقيادتها ممن لديه القدرة على تنمية المعرفة والمهارات المكتسبة.





وناشد كل الوزارات الموجود بها قطاعات مسئولة عن الثقافة مثل التعليم و الثقافة و الشباب و الاعلام و الوزارة الجديدة التي يفضل ان تكون اسمها التنمية البشرية والتوظيف، حيث يجب أن يكون لديهم مشروع وطنى موحد لتغيير ثقافة الشباب وخاصة الثقافة المرتبطة بالعمل والإنتاج، فكثير من الشباب لم يحرك ساكنا لنفسه وبلده لأنه يظن أن أى عمل سيقدم عليه ليس له علاقه بطموحاته.





وقال إن مقترح إنشاء وزارة للتنمية البشرية سيعمل على تحسين مستوى أداء الفرد فإذا كان الفرد جديداً في عملٍ ما، يتمّ تدريبه على إتقان عمله وكيفية إنجازه بكفاءة أما إذا كان الفرد من الأشخاص الذين لديهم خبرة في العمل فيتم تنمية ما لديه من خبرات.



