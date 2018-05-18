صحافة زمان.. سامية جمال تدعو فنانى هوليوود للإفطار في رمضان

لا يخلو أرشيف الصحافة من أخباراً تخص فنانى الزمن الجميل وبالرغم من مرور سنوات عديدة على رحيلهم عن عالمنا إلا أن حب الناس يزداد لهم بلا شك وهناك أخبار من أرشيف الصحافة تحكى كيف إستقبل هؤلاء النجوم رمضان الشهر الكريم.





اليوم مع الفنانة سامية جمال فراشة السينما المصرية وأثناء زواجها من الأمريكى “عبد الله كنج” قضت سامية جمال مدة تقترب من العام والنصف بأمريكا ..وبعد 8 أشهر قضتها فى نيويورك تعمل فى مسارحها أبلغها زوجها أنهما سيسافران فى عطلة إلى هوليوود وكانت المصادفة أن شهر رمضان قد جاء عام 1958 م .





فقررت سامية بغريزتها المصرية فى الكرم إقامة حفل إفطار كبير لأصدقائها الجدد الذين تعرفت عليهم فى هوليود وأعدت بنفسها طعام الإفطار من الأطباق الشرقية المفضلة في مصر ..ولكن ساميه لم تفلح فى الحصول على “قمر الدين “.





وطبع زوجها بطاقات الدعوة التى كتب فيها أن الدعوة ستقام بمناسبة “رمضان” وقد حاول كل فرد من الأمريكان تفسير كلمة “رمضان”دون جدوى وحرصت سامية أن تقيم الحفلة يوم العطلة الأسبوعى لدى الأمريكان .





وجاء المدعوون ..وسألها أحدهم عن معنى كلمة “رمضان”فأجابته ضاحكة بشرح موجز عن شهر رمضان فتفاجئوا كثيراً عند معرفتهم أن الصيام يكون طوال النهار وعندما تناولوا الطعام أعجبهم كثيراً وأتفقوا على تسميتة “العشاء المبكر”.





لكن سريعاً ما أفسدوا الحفل بطلبهم تناول”الشمبانيا”فأعتذر زوجها عن تقديمها فى رمضان فضحكوا من هذا الأعتزار وأصروا فى طلبهم فأضطروا إلى تقديمها لهم وأنصرفوا فى ساعة متأخرة .





وأحدثت الحفلة دوياً كبيراً فأضطرت سامية إلى إقامة حفلة خاصة للمصريين الموجودين هناك تذكروا خلالها طرائف رمضان فى القاهرة ولياليها الساحرة.



