أستون مارتن تجهز مفاجأة لعشاق سيارتها الأسطورية فانتاج V600





تسعي شركة أستون مارتن في الفترة الحالية لإعادة إحياء لنموذجها فانتاج V600 الأسطوريّ، من خلال شكل جديد في نسخة محدودة وهي أستون مارتن V12 فانتاج.





وبلقى النّموذج الجديد إعجابًا بالغ الأهمّيّة لأنّ النّسخة الأساسيّة كانت شهيرة جدًّا ومحبوبة لدى قاعدة واسعة من النّاس.





بين الماضي والحاضر





يُعتبر نموذج أستون مارتن V12 فانتاج مستوحًى من طراز V8فانتاج V600 الأصليّ. كما أنّه يُنشئ خدمة التّخصيص الفريدة من نوعها Q by Aston Martinلشركة صناعة السّيّارات البريطانيّة.





في عام 1998، عرضت أستون مارتن لعملائها التّكرار الأكثر تطرّفًا في سيّارة فانتاج الرّياضيّة، وهي نسخة V8فانتاج V600فائقة المواصفات، الّتي هي من أقوى الطّرازات الرّياضيّة في عصرها بقوّة 600 حصان.





والآن، بعد 20 سنة، حصلت شركة أستون مارتن على عمولة من أحد زبائنها مقابل تشغيل 14 نسخة محدودة جديدة من النّموذج الأسطوريّ. وتجمع هذه النُّسخ الجديدة بين الأداء العصريّ للنّماذج الرّياضيّة القويّة والتّصميم الخالد الشّهير.





نموذج مخصّص وقويّ





نائب الرّئيس والمدير الإبداعيّ في شركة أستون مارتن مارك رايخمان قال: "يستطيع زبائننا إنشاء سيّارات رياضيّة مخصّصة تناسب أذواقهم، عن طريق التّعاون شخصيًّا معي ومع فريق تصميم أستون مارتن، من خلال خدمة Q by Aston Martin".





وأضاف: "يبقى إسمV600 كلاسيكيًّا في تراث أستون مارتن، وأنا فخور برؤيته يزيّن نماذجنا مرّة أخرى".





وتمّ تصميم النّموذج الجديد من خلال نسخة مطوّرة من محرّكV12 سعة 6.0 ليتر يعمل على الاستنشاق الطّبيعيّ من أستون مارتن، وهو ينتج قوّة 600 حصان، كما أنّه مصمّم لإثارة الحواسّ.



