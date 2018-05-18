وصول مساعدات طبية أردنية إلى قطاع غزة



وكان وفد طبي أردني متخصص وصل إلى قطاع غزة، وباشر عمله في المستشفى الميداني الأردني بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.



من جانبها، أكدت إدارة المعبر وصول أربع شاحنات أردنية محملة بمعدات طبية متوجهة إلى المستشفى الأردني بغزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".