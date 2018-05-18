وصول مساعدات طبية أردنية إلى قطاع غزة
الجمعة 18/مايو/2018 - 03:11 م
رحاب منيعم
وصل عدد من الشاحنات المحملة بالمواد والمستلزمات الطبية من المملكة الأردنية، اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، فيما تم التنسيق لنقل عدد من المصابين للسفر للأردن لاستكمال علاجهم.
وأكدت مصادر طبية بالقطاع، أنه تم تجهيز 11 مصابا من جرحى مسيرات العودة لتلقي العلاج في الأردن، حيث من المقرر سفرهم عبر معبر "إيرز" شمال القطاع.
من جانبها، أكدت إدارة المعبر وصول أربع شاحنات أردنية محملة بمعدات طبية متوجهة إلى المستشفى الأردني بغزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وكان وفد طبي أردني متخصص وصل إلى قطاع غزة، وباشر عمله في المستشفى الميداني الأردني بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.
وأكدت مصادر طبية بالقطاع، أنه تم تجهيز 11 مصابا من جرحى مسيرات العودة لتلقي العلاج في الأردن، حيث من المقرر سفرهم عبر معبر "إيرز" شمال القطاع.
من جانبها، أكدت إدارة المعبر وصول أربع شاحنات أردنية محملة بمعدات طبية متوجهة إلى المستشفى الأردني بغزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".
وكان وفد طبي أردني متخصص وصل إلى قطاع غزة، وباشر عمله في المستشفى الميداني الأردني بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.
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