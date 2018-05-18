إريكسون: منتخب إنجلترا سيعاني في كأس العالم





قال سفن جوران إريكسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق سيواجه بالتأكيد مشكلات تتعلق بالإجهاد خلال مشواره في بطولة كاس العالم 2018 المقررة بروسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وكان إريكسون ، الذي قاد المنتخب الإنجليزي لثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى خلال تواجده بالمنصب لمدة خمسة أعوام ، قد نادى بشكل مستمر بتخصيص فترة أجازة شتوية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولدى سؤاله عما إذا كان المنتخب الإنجليزي سيعاني من الإجهاد في المونديال ، قال إريكسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بالتأكيد. أعتقد أن مدربي المنتخب الإنجليزي الذين سبقوني وكذلك الذين دربوا الفريق من بعدي ، واجهوا نفس المشكلة."

وأضاف "أتمنى لو أكون مخطئا ، ولكنني أعتقد أن جاريث ساوثجيت (المدير الفني الحالي للمنتخب) سيواجه هذه المشكلة أيضا."

وتجدر الإشارة إلى أن الدوري الإنجليزي لا يشهد فترة توقف للمنافسات خلال الشتاء ، مثل التي تشهدها مسابقات دوري كبرى أخرى مثل الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وقال السويدي إريكسون "إذا كنت تتنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فهذا يعني أنك تخوض العديد من المباريات. فهناك بطولتي كأس محليتين وأغلب لاعبي المنتخب الإنجليزي يتنافسون على المستوى الأوروبي."

وأضاف "حسنا ، ولكن المشكلة لا تتمثل في عدم الحصول على أجازة. وإنما المشكلة في أن هذا هو سبب رئيسي لتعثر المنتخب الإنجليزي في تحقيق الطموحات بالبطولات الكبرى."