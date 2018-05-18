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شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل "بالحجم العائلي" لـ يحيى الفخراني

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:05 م
شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل بالحجم العائلي لـ يحيى الفخراني
مشهد من الحلقة
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الفجر الفني
 
تقدم "الفجر الفني" لجمهورها خدمة إتاحة حلقات مسلسلات رمضان لمن فاتته مشاهدتها عبر عرضها في مواعيدها الرسمية، وإليكم الحلقة الثانية من مسلسل "بالحجم العائلي"، الذي يقوم ببطولته النجم يحيى الفخراني.

مسلسل "بالحجم العائلى" تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وإنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ومن بطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، ندا موسى، ركين سعد، كارولين خليل، عمر حسن يوسف، شيماء سيف، أحمد كرارة، محمد مهران، ديانا هاشم.
المزيد عن: يحيى الفخراني ميرفت أمين دراما رمضان 2018 دراما بالحجم العائلي
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