شيخ الأزهر: لا يجوز قتال المسلم لعدم صيامه أو صلاته



وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إلى أن الخلط بين الاعتقاد والعمل يمثل خطر شديد، منوها بأن الكافر هو من ينكر الإيمان أي المعتقد، ويقول لا أؤمن بالله، والرسل، والأنبياء.



وأضاف من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي لا يجوز الحكم عليه أنه كافر، متابعًا انه لا يجوز أن نقاتل المسلمين لأن فيهم من لا يصلي، أو لا يصوم رمضان.



قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، حيث أن الإيمان قائم على اعتقاد، والإسلام قائم على عمل.