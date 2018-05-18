شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل "ضد مجهول" لـ غادة عبد الرازق

تقدم "الفجر الفني" لجمهورها خدمة إتاحة حلقات مسلسلات رمضان لمن فاتته مشاهدتها عبر عرضها في مواعيدها الرسمية، وإليكم الحلقة الثانية من مسلسل "ضد مجهول"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، و يذاع المسلسل في التاسعة مساء يوميًا على قناة الحياة الحلقة الأولى.



"ضد مجهول" يشارك في بطولته كل من دياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، يدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تتعرض لحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب.



