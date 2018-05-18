ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل "ضد مجهول" لـ غادة عبد الرازق

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:55 م
شاهد.. الحلقة الأولى من مسلسل ضد مجهول لـ غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
طباعة
الفجر الفني
 
تقدم "الفجر الفني" لجمهورها خدمة إتاحة حلقات مسلسلات رمضان لمن فاتته مشاهدتها عبر عرضها في مواعيدها الرسمية، وإليكم الحلقة الثانية من مسلسل "ضد مجهول"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ويذاع المسلسل في التاسعة مساء يوميًا على قناة الحياة الحلقة الأولى.

"ضد مجهول" يشارك في بطولته كل من دياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، يدور المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تتعرض لحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب.

المزيد عن: مسلسل ضد مجهول غادة عبد الرازق ضد مجهول دراما رمضان 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 3:20:14 PM