مرور الجيزة تحرر 2208 مخالفات متنوعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، مواقف الأقاليم العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.



وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 2208 مخالفات متنوعة، 2108 مخالفات نموذج 125، 1979 إنتظار خاطئ، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.