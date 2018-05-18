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طريقة مبتكرة لعلاج تلوث المعادن الثقيلة في الصين

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:00 م
طريقة مبتكرة لعلاج تلوث المعادن الثقيلة في الصين
أرشيفية
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قام باحثون من معهد خفي لعلم الفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بخلق مادة معالجة بتقنية "نانو" من مخلفات العلب الكرتونية بواسطة تطبيق درجة حرارة وضغط مرتفعين، وتستطيع المادة الجديدة التي يمكن تغطيتها بحديد نانوي إزالة عنصر الكروم سداسي التكافؤ من الماء بشكل فعال، كما بوسعها أن تسيطر على تحويل المادة الملوثة في المصادر المائية، بالإضافة إلى الوقاية من امتصاصها من قبل النباتات.

وتم نشر نتيجة البحوث في مجلة "أيه سي أس أنجمير" الأكاديمية لمنظمة الكيمياء الأمريكية مؤخرا.

وسجلت الصين في السنوات الأخيرة تزايدا في الحوادث المتعلقة بتلوث المعادن الثقيلة في المياه، وتعد مادة الكروم سداسي التكافؤ، وهي مركب كيميائي لمعدن الكروم، مصدرا رئيسيا لتلوث المعادن الثقيلة، ويمكن أن تؤدي إلى مخاطر جسيمة لصحة البشر، ما يجعل الحاجة ملحة ومستعجلة للقضاء على التلوث المائي بالمعادن الثقيلة في البلاد بطريقة منخفضة التكلفة وعالية الفعالية
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