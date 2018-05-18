تعرف على سر احتفاظ رانيا فريد شوقي باسمها الثلاثي
الجمعة 18/مايو/2018 - 02:58 م
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها تحتفظ باسمها الثلاثي، لأنها تراه أحلى حاجة في الدنيا، بالإضافة إلى أن اسم والدها "فريد شوقي"، اسم مركب، أما عن جدها فاسمه محمد عبده، لأن زمان "كان فيه براح في الاسماء"
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على قناة "ten" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن اسمها يمثل جواز مرور لها في مشوارها الفني.
واعترفت أنها حصلت على فرصة كثيرون يحلمون بها، ولكنها اجتهدت لتنمي موهبتها واستكمال مشوارها الفني، وأكدت أنها لا تستطيع تخليها عن اسمها الثلاثي.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على قناة "ten" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن اسمها يمثل جواز مرور لها في مشوارها الفني.
واعترفت أنها حصلت على فرصة كثيرون يحلمون بها، ولكنها اجتهدت لتنمي موهبتها واستكمال مشوارها الفني، وأكدت أنها لا تستطيع تخليها عن اسمها الثلاثي.
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