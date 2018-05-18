كشف حساب المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي 2018

اختتمت فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسبوع الماضي بتتويج مانشستر سيتي باللقب، بعد احتلاله صدارة جدول المسابقة برصيد 100 نقطة وبفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.





ويضم الدوري الإنجليزي بعض المحترفين المصرين بالفرق الإنجليزية هذا الموسم، والذي شهد حالة من التألق بالنسبة للمصرين وفرض نفسهم على التشكيل الرئيسي لفرقهم.





ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب للاعبين المحترفين بالبريميرليج هذا الموسم من خلال التقرير الآتي:





1_ محمد صلاح





يعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنحليزي، هو المحترف المصري الأبرز هذا الموسم بعد أن حطم كل الأرقام القياسية وحصوله على عدد 35 جائزة فردية وجائزة هداف الدوري الانجليزي على حساب البريطاني هاري كين، وقيادة فريقه للعودة لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام أكثر من 11 عامًا.





وشارك صلاح، مع فريقه في 51 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية، بواقع 4089 دقيقة، أحرز خلالها 44 هدف، وصنع 16 هدفًا لزملائه، حصل على إنذار وحيد طوال موسمه ولم يتلق أي كروت حمراء.





2_ محمد النني





يعد محمد النني صاحب الشعبية الثانية بالنسبة للمصرين بإنجلترا بعد محمد صلاح، لما يقدمه مؤخرًا مع فريقه أرسنال الإنجليزي، واعتماد أرسين فينجر المدير الفني عليه بصفة أساسية طوال المباريات.





وشارك النني، مع فريقه في 32 مباراة بجميع المسابقات المحلية والأوروبية بواقع 2311 دقيقة، نجح خلالها في إحراز هدف وحيد، وصناعة أربعة أهداف لزملائه، حصل على 5 كروت صفراء طوال موسمه، وتلقى بطاقة حمراء وحيدة.





3_ أحمد حجازي





يعد المدافع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، واحدًا من أفضل اللاعبين وأكثرهم شراسة دفاعية حسب وصف مديره الفني.





ويقدم حجازي، مستويات عظيمه مع ناديه إلا أنه فشل في إنقاذ الفريق وتأكد هبوطه للقسم الثاني، وهو ما وضعه محط أنظار العديد من الأندية أبرزهم ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.





وشارك حجازي، في 42 مباراة بواقع 3710 دقيقة، نجح خلالها في إحراز هدفين ولم يستطع صناعة أي فرص تهديفية، تلقى 5 كروت صفراء ولم يتلق أي كروت حمراء طوال الموسم.





4_ رمضان صبحي





رغم قلة مشاركات رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي الإنجليزي، إلا أنه وضع بصمته مع الفريق مؤخرًا من خلال أداءه مؤخرًا، إلا أنه فشل في إنقاذ فريقه من شبح الهبوط القسم الثاني.





وشارك صبحي، مع فريقه في 28 مباراة بواقع 1594 دقيقة أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدف وحيد لزملائه، وحصل على إنذارين، ولم يتلق أي كروت حمراء.





5_ علي جبر





غاب الدولي المصري علي جبر، من المشاركات الأساسية منذ انتقاله لصفوف وست بروميتش الإنجليزي، قادمًا من صفوف الزمالك المصري.







