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البابا تواضروس لأساقفة المجمع المقدس: أعضاء الكنيسة يجب لهم المشاركة الفعالة

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:52 م
البابا تواضروس لأساقفة المجمع المقدس: أعضاء الكنيسة يجب لهم المشاركة الفعالة
البابا تواضروس الثاني
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إيريني صفوت
 
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المسؤولية الجماعية في الكنيسة، لها مهام عظيمة.

وأضاف البابا تواضروس، في الجلسة العامة للمجمع المقدس، التي عقدت اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أنه يجب على كل أعضاء الكنيسة أن يكون لهم مشاركة فيما يخص الكنيسة الجامعة في فاعلياتها، وأيضًا تكون لها المشاركة في العمل العام.
المزيد عن: دير الأنبا بيشوي المجمع المقدس الكنسيت البابا تواضروس
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