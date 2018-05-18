"الفوانيس والعزومات" أشهر الطقوس.. مظاهر احتفال نجوم الزمن الجميل بشهر رمضان

يحمل شهر رمضان ذكريات خاصة في قلوب الشعب المصري بصفة عامة، وأهل الفن بشكل خاص، فكانوا يستقبلونها بالسعادة والفرحة، وإحضار الفوانيس التي تعبر عن قدوم الشهر الفضيل، فضلًا عن اختصاص بعضهم، بإقامة العزومات على الإفطار بجمع نخبة من الفنانين في منازلهم.

مريم فخر الدين

احتفلت الفنانة مريم فخر الدين، بشهر رمضان على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت في صورة خالدة بصحبة "الفانوس أبو شمعة"، وفي حديث للمخرج "محمود ذو الفقار" ذكر أنها كانت تعشق الفانوس التقليدي، وكانت تحب أن تردد أغنية "وحوى يا وحوى"، ووصفها بالطفلة الكبيرة.

تحية كاريوكا

أما الفنانة تحية كاريوكا، حرصت على شراء فانوس رمضان، كل عام، لتملأ صورها بصحة فانوسها الخاص، على صفحات الجرائد والمجلات، احتفالًا بالشهر الفضيل.

سعاد حسني

وكانت السندريلا سعاد حسني، تعبر عن احتفالها بقدوم شهر رمضان، بظهورها على غلاف مجلة الكواكب عام 1978 مرتدية منديل"بقويا" أحمر ممسكة بأحد الفوانيس الملونة الكبيرة، وفي صورة أخرى على غلاف مجلة الموعد، نشرت عام 1967م، ويحيطها عدد من فوانيس رمضان.

هند رستم

أما الفنانة هند رستم، اختلفت طقوس احتفالها بشهر رمضان عن الفنانين، حيث كانت تعشق ياميش رمضان واستغلته في صنع الإكسسوارات حتى أنها صنعت عقدا من الجوز وارتدته في إحدى الصور، فضلًا عن اقتناء عدد من أجمل فوانيس رمضان.

زبيدة ثروت

الفنانة زبيدة ثروت، كانت تصطحب ابنها إلى أشهر محلات بيع فوانيس رمضان الملونة، حيث نشرت لها مجلة حواء عام 1962 صورة مع ابنها أثناء اختياره للفانوس الذى يعجبه من أحد محلات بيع الفوانيس بمنطقة وسط البلد.

فاتن حمامة

أما الفنانة فاتن حمامة، كانت تحرص الفنانة على ألا تعمل أثناء شهر رمضان، وكانت تطعم 60 مسكينًا إذا اضطرها العمل للإفطار.

شمس البارودي

فيما كانت تحتفل الفنانة شمس البارودي، بقدوم شهر رمضان، بطريقة مختلفة، ففي إحدى السنوات قامت بإهداء جمهورها صورة خاصة لها مع فانوسها الجديد الذي اشترته وكانت سعيدة للغاية به، ووزعت المجلة صورتها كهدية مع العدد آنذاك.

أم كلثوم

كوكب الشرق أم كلثوم، كانت لا تفوّت صيام الشهر الفضيل، وكانت ترى أن من يفطر يجب ألا يغادر منزله حتى لا يراه الناس، وعندما مرضت اضطرت أن تفطر لتناول الدواء في مواعيد محددة، ولم تغادر منزلها وهي مفطرة.

شادية وزوجها

وفي عام 1965م، كان صلاح ذو الفقار وزوجته آنذاك الفنانة شادية يشتركان في بطولة أحد الأفلام ونشرت مجلة الكواكب صورة لهما بصحبة فانوس رمضان، وهنئا محبيهم بحلول شهر رمضان

هدى سلطان وزوجها

وتحكي الفنانة هدى سلطان، التقت بالفنان فريد شوقي وأنهما وقعا في الحب أثناء شهر رمضان، عندما كانت تحضر تصوير في الإستديو، عندما عرض عليها "فريد" مشروبًا ففاجأته بأنها صائمة، ثم تتابع قربهما من بعضهما إلى أن تزوجا.

فريد الأطرش

وكان الفنان فريد الأطرش يشتهر بكثرة إقاماته للعزومات على الإفطار خلال شهر رمضان فكان يتجمع عنده نخبة من الفنانين مثل محمد فوزى وزوجته مديحة يسرى والفنان كمال الشناوى وشادية وهدى سلطان ومحمود ذو الفقار والفنانة ليلى فوزى .

أحمد مظهر

أما فارس السينما المصرية أحمد مظهر فكان يجد سعادته في التواجد مع أبنائه، ويحتفل معهم بفانوس رمضان، إذ نشرت له مجلة الموعد عام 1962 صورة بصحبة إحدى بناته حاملاً فانوس أخضر متطور بعض الشىء عن الفانوس التقليدى "أبو شمعة"، وقال حينها إنه حريص على شراء كل ما هو جديد لأبنائه.

محمد فوزي

الموسيقار محمد فوزي، كان لديه فرقة فنية تجوب الشوارع في رمضان، وفي مرة اصطدموا بأحد الموالد الشعبية وبأحد الفتوات، وحدثت مشاجرة بينهم أوصلتهم إلى قسم الشرطة، ليفوت عليهم السحور واضطروا إلى عدم الصيام اليوم التالي.

محمد عبد الوهاب

أما الفنان محمد عبد الوهاب، كان يؤذن فوق مئذنة مسجد "سيد الشعراني" وهو طفل، وكانت عادة لا يفوتها في الشهر الفضيل.