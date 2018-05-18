منتخب بلجيكا يجدد عقد مدربه لعامين





جدد الإسباني روبرتو مارتينيز الجمعة عقده كمدرب لمنتخب بلجيكا الأول لعامين جديدين، ليستمر في قيادة "الشياطين الحمر"، على الأقل حتى بطولة أمم أوروبا 2020 ، بحسب ما أعلنه الاتحاد البلجيكي للعبة عبر موقعه الالكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب البلجيكي على (تويتر) تغريدة "روبرتو مارتينيز سيجدد عقده اليوم" مع صورة للمدير الفني وعبارة "لعامين جديدين".

وفي بيان نشرته صحيفة (لوسوار)، وجه الاتحاد الشكر على "التعاون الإيجابي، المهني والكامل" لمارتينيز، وأشاد بأن المدير الفني يعد "سفيرا لكرة القدم البلجيكية" على المستوى العالمي.

وأشاد البيان بالمسيرة الرائعة لبلجيكا مع مارتينيز في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، وفوز المنتخب بكل المباريات باستثناء تعادل وحيد أمام اليونان، واضعا ثقته في قدرته على قيادة المنتخب بنفس الحماسة.

وبهذا الشكل سيستمر مدرب إيفرتون السابق، الذي وقع لمنتخب بلجيكا في أغسطس 2016 وتحديدا منذ إقصائه من ربع نهائي امم أوروبا الأخيرة بفرنسا على يد ويلز، في قيادة "الشياطين الحمر" خلال مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا القادمة.

وكانت بلجيكا هي أول منتخب أوروبي يحجز بطاقة التأهل للمونديال، بعد صاحبة الأرض، روسيا، وهي تحتل التصنيف الثالث عالميا تحت قيادة مارتينيز، فقط خلف منتخبي ألمانيا والبرازيل.

وستشارك بلجيكا في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم إنجلترا وتونس وبنما.