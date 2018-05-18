افتتاح مسجد الشهيد محمد عبد الفتاح في قنا (صور)

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مسجد الشهيد محمد عبد الفتاح في قرية الشرقي بهجورة بنجع حمادي، شمال قنا، بحضور الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الاوقاف بقنا،



يذكر أن المستشار محمد عبدالفتاح الصغير، كان يعمل مدير نيابة مركز نصر النوبة بأسوان، والذي لقي مصرعه داخل المركز الطبى العالمى بالقاهرة، عقب دخوله فى غيبوبة إثر تعرضه لحادث تصادم بمحافظة أسوان، فقد خلاله زوجته وطفليه الاثنين.