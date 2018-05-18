ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"جوجل كروم" تلغي أمان عناوين URL

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:54 م
جوجل كروم تلغي أمان عناوين URL
جوجل كروم
طباعة
 
أعلن إميليك سكيتشر مدير منتجات الأمان لمتصفح Chrome، أن الإصدار المقبل من جوجل كروم وهو Chrome 69، الذي سيكون متاحًا في سبتمبر المقبل سيوقف وضع علامات على مواقع HTTPS على أنها "آمنة" على شريط العناوين، وأضاف أن جوجل تريد أن تكون الحالة الافتراضية آمنة.

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل في وقت سابق من هذا العام أن جميع مواقع HTTP فقط ستكون علامة "غير آمن" في يوليو، كما سيظهر فريق كروم تحذير تحذير "غير آمن" الرمادي باللون الأحمر في أقرب وقت بمجرد بدء الكتابة في البيانات على صفحات HTTP، وذلك في أكتوبر المقبل.

وأجرت شركة Google تغييرات على كروم على مدار السنين في محاولة لإجبار مواقع الويب على الترحيل إلى بروتوكول HTTPS الأكثر أمانًا، ووضعت تحذيرات تخطر الناس إذا كانت المواقع الإلكترونية التي يزورونها خطيرة أم لا، بالإضافة إلى إشعارات أخرى.

والميزة المقبلة من كروم تهدف إلى التأكد من أن المستخدم يكتب البيانات على موقع HTTP بإزالة العلامة "الآمنة" الإيجابية مما يؤثر على عادات المستخدمين على الإنترنت، حيث سيجبرهم ذلك على الاطلاع على شريط العناوين والتأكد من عدم احتوائه على المؤشرات السلبية في Chrome
المزيد عن: شركة جوجل جوجل كروم تطوير أمان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 3:20:02 PM