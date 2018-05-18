شيخ الأزهر: المسلم الفاسق ليس كافرا



وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إلى أن هناك مصطلحات وألفاظ شرعية فهمها الخطأ يؤدي إلى استباحة الدماء، منوهًا بأن البعض يطلق على المسلم الفاسق كافر وهذا غير صحيح.



قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي يقوم على ركنين وهما الإسلام كمفهوم والإيمان، موضحًا أن الإسلام لا يتحقق دون الإيمان، مضيفا أن هناك مسلم غير مؤمن وهو المنافق.