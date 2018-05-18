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السيطرة على حريق مخبز دون إصابات بشرية بالبحيرة

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:53 م
السيطرة على حريق مخبز دون إصابات بشرية بالبحيرة
حريق - أرشيفية
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إسلام أمين
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت بنشوب حريق بمخبز بناحية قرية بمحلة قيس.

انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز آلي لإنتاج الخبز البلدي المدعم ملك المدعوة "و.ح.ا" 52 عاما - ربة منزل، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال مالكة المخبز المذكورة، قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح بداخل المخبز وأضافت بتلف واحتراق بعض المعدات الخاصة بإنتاج الخبز ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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