"كيت بلانشيت" تتصدّر قائمة الأناقة بإطلالاتها في مهرجان كان (صور)

كان تعيين النجمة العالمية، كيت بلانشيت، كرئيسة للجنة التحكيم في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، فرصة ثمينة لمحبي النجمة ومتابعيها، ليصبحوا على موعد مستمر مع إطلالة ساحرة لها على السجادة الحمراء.





فاجأت كيت الجميع بإعادة ارتدائها الفستان الذي ارتدته سابقاً في حفل الجولدن جلوب 2014 وذلك في أولى إطلالاتها في مهرجان كان، لكن أثناء حضورها العرض الأول لفيلم الحرب الباردة ليلة الخميس الماضي اعتمدت إطلالة جديدة ومبتكرة كليا، وقد اعتمدت فستانا ضخما وجذابا من توقيع ماري كاترانتزو.





الفستان الذي يأتي بصورة الـ"Puffball" يجمع بين عناصر مقتبسة من العديد من الإطلالات التي تم عرضها لأول مرة خلال عرض كاترانتزو لربيع 2018، هذه الأخيرة كانت مستوحاة من ذكريات الطفولة، وبالنظر إلى قاعدة فستان كيت السوداء والبيضاء يمكنك رؤية رسوم خالية من الألوان! أضيفت إليها تطريزات يدوية ملونة والتي استغرق عملها ثلاثة أسابيع.



