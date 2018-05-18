قبل زفافك.. اتبعي هذه الخطوات الهامة للعناية ببشرتك!

تهتم كل فتاة بأدق تفاصيل ليلة زفافها، من اختيار الفستان، مرورا بوضع اللمسات النهائية على كل شيء في الحفل..





ولكن، هل أنت مستعدة بشكل كاف لخطف العيون وأسر القلوب بجمال بشرتك؟ أم أنك ما زلت خائفة من المفاجآت، كأن تستيقظي صبيحة زفافك ببشرة مليئة بالحبوب والزيوت؟





لا تسمحي لهذه المخاوف أن تفسد فرحتك الكبرى، وما عليك هنا إلا اتباع الحلول الاستباقية الآتية:





اشربي الماء بكميات وفيرة

الحفاظ على ترطيب جسمك من أهم النصائح التجميلية المتبعة، وتقول جاكلين شيفر، مؤسسة مركز "شيك سكينكير": "لا يمنحك شرب الماء الترطيب اللازم لبشرتك وحسب، ولكنه يمد بشرتك بالعديد من الفوائد، كعلاج أثار الكافيين العكسية على بشرتك، والقضاء بشكل نهائي على الشوائب، كما تساعد على تجدد خلايا الجلد كذلك".





علاجات البشرة

توصي ديبرا جاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك، ومؤلفة كتاب "قواعد العناية بالبشرة" باستخدام المقشر الخفيف خلال أسبوع قبل ليلة الزفاف؛ لإزالة تجاعيد المسام وتقليلها، بالإضافة إلى تهيئة البشرة باستخدام علاج مناسب قبل بضعة أسابيع لإزالة الرؤوس السوداء.





لا تجربي منتجات جديدة

ليس هناك وقت لتجربة مواد جديدة قد تفسد بشرتك. وتوضح الطبيبة تانيا إليوت مخاطر هذه المسألة: لقد جربت ما يكفيك من منتجات العناية بالبشرة والمكياج لسنوات طويلة قبل الزفاف، وعرفت كيف تفرقين بينها ووضعت ثقتك في منتجات معينة وانتهى الأمر، لا تفاجئي بشرتك بمنتجات قد تعصف بمجهوداتك السابقة، فهي مخاطرة تؤدي لنتائج كارثية.





غسل الوسادة باستمرار

تحذر شافر من ترك الوسادة دون تنظيف مستمر بقولها: "تمتص الوسادة خلايا الجلد والزيوت والأوساخ والبكتيريا، وكلها مجتمعة تكوًن الشوائب التي تسد المسام، ومن ثم تظهر الحبوب ومشاكل الجلد الأخرى، اغسلي غطاء وسادتك مرة واحدة في الأسبوع، وتجنبي النوم على الوسائد الحريرية".





تناولي الطعام الصحي النظيف

يقول كالب باك خبير التغذية في مابل هولستيز: ستعمل الدهون ومنتجات الألبان واللحوم على اختلال الهرمونات في جسمك، لذا احرصي على تناول الفواكه والخضراوات، والدهون الصحية والبروتينات، مثل الأفوكادو والأسماك.





اتباع روتين العناية المنتظم

توصي جليمان العروس المنتظرة، باتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة، ولا تحاول تغييره أو عمل أي تغييرات جذرية في نظام العناية المتبع.





تجنب القلق