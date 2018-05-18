ضبط عاطل لقيامه وآخر بالتعدي على سائق بقليوب

سائق "توك توك"، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح سطحي بالإليه، حيث قرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك خاصته بالطريق المشار اليه فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة توك توك بإعتراض طريقه والتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض مطواه محدثان إصابته وقاما بالإستيلاء علي مركبة التوك توك خاصته وفرا هاربان.



ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمان أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله مركبة التوك توك الخاصه بالجناه وتبين انه يدعى فتوح. ج 30سنه عاطل، وبحوزته سلاح أبيض " مطواة قرن غزال من النوع شائع الإستعمال "، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه بالإشتراك والمتهم الهارب المدعوأحمد. م 25 سنة عاطل، وأمكن ضبط مركبة التوك توك المستولي عليها تم التحفظ عليها، وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب تحرر عن ذلك المحضر رقم 10107 لسنة 2018، جنح مركز قليوب، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق‏.



نجحت مباحث قسم شرطة قليوب، في القبض على عاطل لقيامه بمعاونة آخر، بالتعدي على سائق وسرقة "التوك توك" الخاص به، تم اعاده التوك توك والتحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بأنه في أثناء قيام النقيب أسامة هلال، معاون مباحث قسم شرطة قليوب، بالمرور بالقطاع الثاني الدائري لتفقد الحالة الأمنية، وبصحبته القوة المرافقة بالمرور بناحية أم بيومي تقاطع الطريق الحر مع الطريق الدائري – دائرة مركز شرطة قليوب، استغاث بهم المدعوأحمد. ع 19 سنة