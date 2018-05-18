ضبط 146 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية و48 متهما مطلوبا في قضايا متنوعة
الجمعة 18/مايو/2018 - 01:38 م
هبه عبد الحفيظ
قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا المخدرات.
ةتم ضبط (146) قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,058 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (4,788 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (515 جراما) و كمية من مخدر الفودو وزنت (272 جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (585جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (145 جرامًا) و (4957) قرص مخدر.
وفي مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة حيث ضبط (48) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية و ضبط (8) متهمين ، كونوا (3) تشكيلات عصابية وإرتكبوا (7) حوادث متنوعة فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه وضبط (8) متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (455) دراجة نارية مخالفة.
وفى مجال إعادة السيارات المُبلغ بسرقتها وإعادة (4 سيارات) مُبلغ بسرقتهم و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (56052) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى: (233) حكم جنائى و(15915) حكم حبس جزئى و(3125) حكم حبس مستأنف و (30536) حكم غرامة و(6243) حكم مخالفة تمإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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