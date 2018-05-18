بخطوات بسيطة تغلبي علي توتر ليلة الزفاف

تصاب أغلب الفتيات بالذعر عند اقتراب موعد الزفاف نتيجة لاقبالها علي حياة جديدة تختلف كليا عن حياتها السابقة، ولزفاف بدون توتر نقدم لكي النصائح التالية.



تحديد مصادر الإجهاد

من المهم أن تحددى المهام التى تسبب لكِ أكبر قدر ممكن من التوتر وباستخدام ورقة وقلم ابدأى فى تفنيد بنود هذه المهام والاستعانة بنصائح من شخص تثقى به من أجل الانتهاء منها ومعرفة ما إذا كان بإمكانك الاعتماد عليه بشكل كامل للانتهاء منها.



اخلقى بيئة خالية من الإجهاد والتوتر

حتى التغيرات الصغيرة لديك فى المنزل والعمل يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا فى مستويات التوتر الخاصة بك، فحاولى أن تقللى من مستويات التوتر من خلال تهيئة بيئتك للاسترخاء.



ويمكنك الاستعانة بالشموع المعطرة فى بيتك لتقلل من التوتر وتهدئ من قلقك، ووضع النباتات بالقرب منك لأن هذا يمكن أن يخفض ضغط الدم، واجعلى المساحة من حولك ملونة بنغمات من الأخضر والأزرق والبنفسجى وهى الألوان التى تبعث على الهدوء والسلام.



العناية بجسمك وعقلك

مع زيادة الضغوط عليكِ قد تتجاهلين العناية بنفسك على صعيدى العقل والجسد، ولكن من المهم فى هذه الفترة بالذات أن تمارسى الرياضة بانتظام حتى لو فى المنزل وأن تعتنى بعقلك وروحك من خلال ممارسة اليوجا والتأمل على سبيل المثال أو الاستماع للموسيقى التى تحبينها.



استعينى بمن ينوب عنك فى بعض المهام

من المهم أن تفوضى بعض المهام التى تسبب لك التوتر وتفوضى آخرين تثقى بهم للقيام بها فمهما بذلتِ من مجهود لن يمكنك أن تقومى بكل شىء بنفسك وسيتسبب ذلك فى زيادة توترك.

