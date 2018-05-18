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جمعة: رجال الأوقاف أصحاب رسالة

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:37 م
جمعة: رجال الأوقاف أصحاب رسالة
الدكتور محمد مختار جمعة - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، إن رجال الاوقاف أصحاب رسالة في سبيل القيام بها والوفاء بحقها على خير وجه، وهذه الرسالة أوجهها إلى جميع العاملين بالأوقاف .

ووجه الوزير رسالة خلال لقاءه بقيادات العمل الدعوي في المنيا، لجميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية ان الله امتحنكم بأن تكونوا أمناء على مال الوقف الذى هو مال الله ، وهو به كفيل قبل عباده ، فمن اقترب منه بغير حق أو ضيعه أو فرط في حقه أو لم يقم بالوفاء بواجبه تجاهه فليخش غضب الله (عز وجل) في الدنيا قبل الآخرة ” ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ”.

 

وتابع:" رسالتنا قائمة على خدمة الدين ، التيسير ، وتعليماتنا المنظمة هدفها الحقيقي الضبط والتقنين والتيسير معا، فنحن لا نقيد الاعتكاف ولكن ننظمه بما لا يخرج به عن مقصوده التعبدي إلى خدمة الجماعات المتطرفة أو المتشددة ، وكذلك نتوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ولكننا لا يمكن أن نترك شيئا منها ولو كتابا واحدا في أبدى عناصر الجماعات المتطرفة المتاجرة بالدِّين .

المزيد عن: رجال الأوقاف خدمة الدين جمعة أصحاب رسالة
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