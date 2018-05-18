جمعة: رجال الأوقاف أصحاب رسالة

قال الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف، إن رجال الاوقاف أصحاب رسالة في سبيل القيام بها والوفاء بحقها على خير وجه، وهذه الرسالة أوجهها إلى جميع العاملين بالأوقاف .





ووجه الوزير رسالة خلال لقاءه بقيادات العمل الدعوي في المنيا، لجميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية ان الله امتحنكم بأن تكونوا أمناء على مال الوقف الذى هو مال الله ، وهو به كفيل قبل عباده ، فمن اقترب منه بغير حق أو ضيعه أو فرط في حقه أو لم يقم بالوفاء بواجبه تجاهه فليخش غضب الله (عز وجل) في الدنيا قبل الآخرة ” ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ”.









وتابع:" رسالتنا قائمة على خدمة الدين ، التيسير ، وتعليماتنا المنظمة هدفها الحقيقي الضبط والتقنين والتيسير معا، فنحن لا نقيد الاعتكاف ولكن ننظمه بما لا يخرج به عن مقصوده التعبدي إلى خدمة الجماعات المتطرفة أو المتشددة ، وكذلك نتوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ولكننا لا يمكن أن نترك شيئا منها ولو كتابا واحدا في أبدى عناصر الجماعات المتطرفة المتاجرة بالدِّين .



