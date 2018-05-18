وزير الأوقاف يوجه 5 رسائل للعاملين بالمنيا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، خمس رسائل هامه خلال إجتماعة مع قيادات الدعوة بمحافظة المنيا، بمقر ديوان عام المحافظة.



الرساله الاولى: نحن أصحاب رسالة، والله عز وجل شرفنا بخدمة دينه وبيوته.



الرساله الثانية: ما رأينا أحدًا نال من حق الوقف ونجا بجريرته أبدًا أو رزق البركة في حياته أبدًا.



الرساله الثالثة: أمتحنكم بأن تكونوا أمناء على مال الوقف الذي هو مال الله، وهو به كفيل قبل عباده، فمن اقترب منه بغير حق أو ضيعه أو فرط في حقه أو لم يقم بالوفاء بواجبه تجاهه فليخش غضب الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة.



الرساله الرابعة: رسالتنا قائمة على خدمة الدين والتيسير، وتعليماتنا المنظمة هدفها الحقيقي الضبط والتقنين والتيسير معًا.



الرساله الخامسة: عليكم بالوقوف كسدًا شامخا أمام من يحاول الاعتداء علي اراضى الوقف أو النيل منه، أو مجرد الاقتراب منه بغير حق.