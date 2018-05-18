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ضبط متهم بالتجارة في المخدرات بالساحل

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:36 م
ضبط متهم بالتجارة في المخدرات بالساحل
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 
ضبط رجال مباحث قسم شرطة الساحل، متهم بالتجارة في المخدرات.

ووردت معلومات وتحريات لمباحث قسم شرطة الساحل قيام المدعو "حسن.ع.ع"سن 26 - عاطل ، ومقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه فى قضايا (إستعمال قوة ، حيازة سلاح وذخائر) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته (300 جرام لمخدر الحشيش ، فرد خرطوش عيار 12مم ، طلقتين لذات العيار ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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