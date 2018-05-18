5 مراحل لعلاج "السحائي" القاتل.. تعرف عليهم

بعد تشديد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على وجوب حصول المعتمرين على تطعيم الالتهاب السحائي كشرط إجباري لإنهاء أوراق الشهادة الطبية قبل سفرهم إلى السعودية، بـ10 أيام، كما يتوفر تطعيم الأنفلونزا وهو تطعيم اختياري للمعتمر حال رغبته في الحصول عليه، ترصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن الالتهاب السحائي.

الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي هو عبارة عن التهاب يصيب السحايا، أي الأغشية الثلاثة التي تغلف وتحمي المخ والحبل الشوكي، فهو يصيب الغشاء المبطن للمخ قد يؤدى إلى الوفاة، حيث ينتقل من خلال العطس أو الكحة والرذاذ.

يتسبب الالتهاب السحائي، في قتل الإنسان إذا حدث التهاب في المخ، حيث يصيب الأغشية التي تحيط بالحبل الشوكي والمخ، ويتنشر في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمعسكرات المغلقة والمستشفيات المزدحمة.

الأعراض

وتتضمن أعراض الالتهاب السحائي؛ الصداع الحاد والتقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة، تصلب الرقبة، والحساسية للضوء، عدم القدرة على التركيز، وكثير من الناس (ولكن ليس كل) أيضًا وضع طفح جلدي مميز، فضلًا عن حدوث زغللة بالعين، وشلل في الأطراف، ويسبب الحمى المخية، ويحدث خلل إلى درجة الغيبوبة.

ويكثر الالتهاب السحائي البكتيري عند الأطفال، ومن المخيف أن أعراضه تظهر في غضون ساعات بعد العدوى وتتطور بسرعه حتى فقدان الوعي والوفاة.

أما بالنسبة للاتهاب السحائي الفطري فيحدث غالبًا عند ذوي المناعة المنخفضة.

العلاج





*يتم تناول مضاد حيوى أو مضاد للفيروسات

*عزل المريض فورًا ويتم علاجه داخل مستشفى الحميات

*الراحة التامة والإكثار من السوائل

*الأهتمام بغسل اليدين باستمرار قبل الأكل

* تجنب الأطفال المصابين

* الابتعاد عن الحيوانات الأليفة

الوقاية

لا بد من اتخاذ الاحتياطات التي تمنع من انتشار العدوى كالآتي: غسل اليدين جيداً، تجنب الأشخاص المصابين لمنع الإصابة بالالتهاب الفيروسي، منع الاصابة بالإنفلونزا المستديمة لمنع الإصابة بالاتهاب البكتيري وذلك عن طريق تلقي اللقاح.

وضرورة الإدراك، بأن كل من الالتهابات السحائية البكتيرية والفطرية تستدعي المعالجة الطبية الفورية والتشخيص السريع.