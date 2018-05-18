ضبط حرامي شقق تحت التشطيب بالشروق

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الشروق من ضبط المدعو "أشرف .إ.ذ"سن 28 - عاطل ، ومقيم بدائرة القسم وسبق اتهامه فى7 قضايا آخرهم "سرقة مسكن" ومطلوب ضبطه في قضيتين "سرقة مسكن" وبحوزته (مكنسة كهربائية، غسالة، ميكروويف، إسطوانة غاز، مروحة، 2 سماعة صب، جهاز ريسيفر، مبرد مياه، كمية من المفروشات).





وجاء ذلك حال تواجده بمدخل أحد العقارات الكائنة بالمنطقة السادسة بدائرة القسم، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من شقة تحت التشطيب كائنة بذات العقار ملك المواطن "محمد.ع.أ" سن 40 - موظف، وأضاف أنه كان فى سبيله لاستئجار سيارة لنقل المسروقات.





تم التوصل للمجنى عليه، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



