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مدير أمن المنيا يطمئن على تأمين المنشآت الحيوية في رمضان

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:34 م
مدير أمن المنيا يطمئن على تأمين المنشآت الحيوية في رمضان
من الجولة التفقدية
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أحمد الخميسى
 
أجرى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولة مفاجأة على الخدمات والتمركزات الأمنية المنتشرة لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية، وذلك خلال شهر رمضان، والتأكد من انتظام الخدمات، والتقى مدير الأمن الضباط والأفراد، ووجه بضرورة اليقظة التامة، ومراعاة الحرم الآمن

في المنشآت الحيوية، ودور العبادة المسيحية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وخلال المرور تفقد مدير الأمن، إدارة قوات الأمن، ومراجعة إفطار المجندين، والتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة لهم.
المزيد عن: مدير أمن المنيا رمضان تأمين المنشآت الحيوية
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