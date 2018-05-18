مدير أمن المنيا يطمئن على تأمين المنشآت الحيوية في رمضان

أجرى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولة مفاجأة على الخدمات والتمركزات الأمنية المنتشرة لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة المسيحية، وذلك خلال شهر رمضان، والتأكد من انتظام الخدمات، والتقى مدير الأمن الضباط والأفراد، ووجه بضرورة اليقظة التامة، ومراعاة الحرم الآمن



في المنشآت الحيوية، ودور العبادة المسيحية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وخلال المرور تفقد مدير الأمن، إدارة قوات الأمن، ومراجعة إفطار المجندين، والتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة لهم.