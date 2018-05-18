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"مدفيديف": "لافروف" وزيرا للخارجية.. و"شويغو" للدفاع في الحكومة الروسية الجديدة

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:34 م
مدفيديف: لافروف وزيرا للخارجية.. وشويغو للدفاع في الحكومة الروسية الجديدة
رئيس الوزراء الروسي
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أسماء العزب
 
أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف يبقى وزيرًا للخارجية، وسيريغي شويغو وزيرا للدفاع في الحكومة الروسية الجديدة، وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في مقره الرئاسي في سوتشي، وذلك لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة قد أعلنت عن استقالتها، في 7 مايو، وصادق البرلمان الروسي على تعيين مدفيديف رئيسا للحكومة المقبلة، وكلفه بتشكيلها.
المزيد عن: وزيرا للدفاع وزيرا للخارجية مدفيديف لافروف شويغو تشكيل الحكومة الجديدة
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