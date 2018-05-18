البورصة تخسر 13.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع
الجمعة 18/مايو/2018 - 01:32 م
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 13.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 948.395 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1.4% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 525.666 مليار جنيه إلى 616.997 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.087 مليار جنيه إلى 205.697 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 731.753 مليار جنيه إلى 722.694 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.2%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1033 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 986 ألف سند تقريباً.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 525.666 مليار جنيه إلى 616.997 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.087 مليار جنيه إلى 205.697 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 731.753 مليار جنيه إلى 722.694 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.2%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1033 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 986 ألف سند تقريباً.
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