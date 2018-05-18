تموين المنيا يستلم 22237 بطاقة تموينية ذكية

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا، إن المديريـة استلمت 22237 بطاقــة تموينيـة ذكيــة بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفـة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد وجاري حاليًا فرزهــا وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التمويـن ضمانًا لوصولهـا للمواطنـين.



وأضـاف وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديـم الطلب، وذلك تيسيرًا على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة.